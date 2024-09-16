В ближайшие три дня обещают дожди

Севастопольские синоптики обещают дождливую погоду в течение ближайших трех суток, правда с оговоркой, что дождь будет небольшой. Такого сильного ливня, как был ночью и утром 16 сентября, не прогнозируется.

По имеющейся информации, за ночь 16 сентября в Севастополе выпало 8,7 мм осадков, потом был перерыв, после чего за утро выпало еще 8 мм. То есть, суммарное количество осадков составило 16,7 мм.

В течение дня 16 сентября дождливая погода сохранится, но ливня с грозой больше не будет. Усиление ветра возможно разве что кратковременное, до 14 етров в секунду. Все три дня температура воздуха ночью составит +17...+19 градусов, днем +24...+26 градусов.

Море пока не штормит. Поскольку ветер будет усиливаться только кратковременно, волны до штормовых значений не должны разогнаться.