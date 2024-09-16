Самокатчикам ограничат скорость

В России собираются ограничить скорость пользователям электросамокатов и других видов средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 10 км/ч при движении в непосредственной близости с пешеходами. Соответствующий проект постановления Правительства РФ подготовил Минтранс, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе также предлагается уточнить определение СИМ, правила его остановки и стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров и новый дорожный знак, который определит территорию, по которой движение СИМ запрещено.

Кроме того, появится понятие «лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности». Это распространит на них требования ПДД как для водителей и административную ответственность за их нарушение. Водителям СИМ будет запрещено управление транспортом в нетрезвом виде и оставление места ДТП.