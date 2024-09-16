Раскаивается за езду по тротуару

Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя привлечен к ответственности нарушитель за езду по тротуару на ул.Большой Морской.

В соцсетях сотрудники полиции выявили видео, на котором водитель автомобиля BMW нарушил Правила дорожного движения: он двигался по тротуару, полному пешеходов.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что днем 11 сентября 27-летний водитель BMW в районе дома №6 на ул.Большой Морской нарушил требование пункта 9.9 ПДД РФ — осуществлял движение по пешеходной дорожке. Уже на следующий день он был задержан экипажем ДПС по ориентировке. В отношении нарушителя был составлен административный материал по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам». Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на водителя в размере 2000 рублей.

На видео, размещенном пресс-службой УМВД России по Севастополю, водитель говорит, что раскаивается.