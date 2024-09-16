Новый Херсонес пополнил «золотой запас» старого Херсонеса

Российская Академия наук и Институт материальной культуры выпустили Бюллетень №15, который представляет результаты самых масштабных археологических исследований Южного пригорода Херсонеса Таврического.

Исследования были проведены Центром спасательной археологии ИИМК РАН в сотрудничестве с другими научными, образовательными и государственными организациями в 2021-2023 годах, при поддержке Фонда «Моя история» и Министерства обороны Российской Федерации. Необходимость работ была вызвана созданием историко-археологического парка Новый Херсонес.

Тысячи новых экспонатов

Теперь же исследователи отчитались о количестве археологических находок. Откопали 6 495 877 предметов, из которых 351 780 — музейного значения, уже отобранные для передачи в Херсонесский музей. Более 90 тысяч уникальных предметов уже сданы на постоянное хранение.

В архив Херсонеса передано 120 055 рисунков. На хранение в музей «35-я береговая батарея» — 126 военных артефактов, отреставрировано 22 584 предмета. Обработано и определено более 900 тысяч костных остатков остеологического и антропологического материала, определено 9,5 тысяч монет, пять тысяч клейм и надписей.

Представленные в бюллетене материалы предназначены для историков, археологов, государственных служащих, частных предпринимателей и широкого круга читателей, заинтересованных в научной и достоверной информации об истории России и состоянии памятников ее культуры.

В кратчайшие сроки

Раскопки Южного пригорода стали возможны после проведения археологической разведки в 2019-2020 гг. на территории автобата и Школы водолазов общей площадью около 14 га, из которых археологические исследования охватили территорию в девять гектаров.

Раскопки были проведены в кратчайшие сроки, что вызвало множество нареканий со стороны жителей города. Немало критических замечаний вызвала и сохранность береговых батарей XIX века №12 и 13.

В бюллетене приведены результаты археологических исследований на 23 раскопах, а также размещены материалы, посвященные античной скульптуре, античной глиптике и ювелирным изделиям, нумизматическим памятникам, лапидарным надписям, палеозоологическим и антропологические исследованиям, особенностям геологии и гидрологии Херсонесской балки в свете новых археологических исследований, результатам работы реставраторов Эрмитажа и т.д.

Золото Южного пригорода

Ювелирные изделия из раскопок Южного пригорода — это большое количество предметов из золота, входивших в состав погребального инвентаря: фрагменты венков и диадем, лицевые пластины, серьги и кольца, ожерелья, подвески и медальоны, а также значительное число пронизок и нашивных бляшек.

В первые века новой эры в состоятельных семьях Херсонеса существовал обычай прикрывать глаза и рот умерших лицевыми золотыми пластинами — наглазниками и нагубниками. Сами изделия выполняли из золотого листа, которому придавался соответствующий анатомии контур. На некоторых имеются прочерченные следы от изображения век, зрачков и ресниц или диагональный штриховой.

В женских погребениях в значительном количестве найдены серьги: двойные с львиными головками и петлями на концах. В большинстве же случаев это простые кольцевидные серьги из круглой в сечении проволоки.

Найдены фрагменты золотых шнуров сложного плетения, отдельные элементы ожерелий, например, медальоны или застежки с каплевидными или овальными вставками из цветного стекла или камнями. Браслеты представлены строгими лаконичными формами обруча из гладкой, профилированной или витой проволоки, концы которой заведены друг за друга и закручены в несколько оборотов за основание. К частям браслетов можно отнести и многочисленные пронизи — бусины, просверленные камешки.

В некоторых случаях в состав погребального инвентаря вошли уникальные памятники редкого художественного достоинства, заслуживающие отдельного исследования.

Будет Золотая кладовая

Вопрос, где именно севастопольцы и гости города смогут увидеть находки последних лет, «Севастопольская газета» адресовала в Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Там ответили, что в фонды музея на временное хранение поступило 98 тысяч предметов. Решением экспертной фондово-закупочной комиссии эти и другие предметы, которые продолжают вноситься в полевые списки, будут приняты на постоянное хранение.

Часть предметов уже отреставрирована, часть — ожидает своей очереди. Правом публикации находок обладают сотрудники Института материальной культуры РАН, владевшие Открытым листом. По их решению к публикации могут быть привлечены специалисты разных направлений, в том числе сотрудники Государственного музея-заповедника Херсонес Таврический.

В состав новой экспозиции музея будет включено около 500 предметов из раскопок Южного пригорода. Остальные находки будут привлекаться к организации временных тематических выставок.

Предметы из драгоценных металлов с этого участка войдут в состав Золотой кладовой, которая будет организована в новом музейном здании.

Такие перспективы особенно важны. Как известно, прежде, все найденные в ходе многочисленных археологических экспедиций особо ценные находки незамедлительно и безвозвратно отправляли в столичные музеи. То есть, увидеть их в самом Херсонесе и соотнести с обликом самого древнего города было невозможно.