Нашли способ превращать виноградный жмых и мезгу в удобрение

Технология, разработанная в СевГУ, помогает восстанавливать плодородие почв и улучшать качество сельхозпродукции. Вино из «удобренного» винограда получается более насыщенным и ароматным.

Использовать в качестве основы для органических удобрений отходы производства пищевой промышленности предложили сотрудники ЦКП «Перспективные технологии и материалы» Севастопольского государственного университета. Учитывая, что виноградарство в Крыму является одной из перспективных отраслей сельского хозяйства, выбор пал на отходы производства винодельческих хозяйств: жмых, мезгу, плодоножки, сообщила пресс-служба СевГУ.

Ученые написали проект, который выиграл грант Фонда содействия инновациям, и началась научно-исследовательская работа.

Технология проста, а с сырьем проблема

В результате исследовательской работы была разработана технология: 70% органических отходов смешиваются с 30% навоза крупного рогатого скота. Затем весь объем компостируется, в биомассу запускается червь. Полученный материал становится основой для удобрений.

К сожалению на экспериментальной площадке университета, где базируется центр, произвести подобный биогумус в достаточных количествах оказалось сложно. И разработчикам пришлось искать сырье на стороне.

Руководитель проекта и директор ЦКП «Перспективные технологии и материалы» Владимир Гавриш в поисках качественного материала объездил на полуострове порядка 15 предприятий. Одни образцы в своем составе имели превышение свинца в 500 раз. В некоторых хозяйствах обычную землю выдавали за гумус, торф или демонстрировали другие подделки. Качественный биогумус нашелся в Евпатории.

Наш секрет

Нововведение севастопольских ученых сразу выделило удобрение из ряда прочих уже существующих органических подкормок. Все дело в кавитации гумуса! Это процесс образования в жидкости микропустот очень высокой температуры. За счет этого продукт получается стерильным, в нем отсутствуют болезнетворные бактерии и микроорганизмы. Безбалластное удобрение совместимо с любыми микроэлементами. В него можно добавлять любые вещества, необходимые для местного типа почв и адаптировать под любую сельскохозяйственную культуру.

Кроме того, новый препарат сокращает сроки созревания плодов, препятствует поглощению нитратов, переводит тяжелые металлы в трудноусвояемую форму, способствует рекультивации почвы, обладает 100% эффективностью и безопасностью.

В России аналогов севастопольской продукции нет, иностранные — дороже в 10-12 раз.

Успешные испытания

Испытывали удобрение на полях НИИ Виноградарства и Виноделия Магарач РАН. Первые результаты показали прибавку урожайности до 15%.

«Это удобрение действительно повышает урожайность. Оно позволяет растению накопить достаточное количество углеводов, что усиливает устойчивость винограда к заморозкам и засухам. Также оказалось, эта экспериментальная органика влияет на показатели качества. В соке из «удобренных» ягод обнаружилось повышенное содержание аминокислот, фенольных и других полезных веществ. Это в конечном итоге повлияло на свойства готового напитка. Мы с наших экспериментальных виноградников получали полнотелое, «выпуклое», интересное вино», — рассказала, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая лабораторией органического виноградарства ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» Елена Странишевская.

Несмотря на высокую эффективность и другие достоинства удобрения, внедрить его в производство и распространить среди отечественных аграриев оказалось не просто. На сегодняшний день изобретение севастопольских ученых под маркой «Силарост» было оценено и широко используется в Средней Азии. Препарат закупают Таджикистан и Узбекистан, идут переговоры с Саудовской Аравией.