На повороте к «Муссону» установят светофор

Такое решение позволит организовать безопасный левый поворот к ТЦ «Муссон» с ул.Руднева, минуя кольцо у «летающей тарелки».

К работам на объекте 12 сентября приступило подведомственное департаменту транспорта ГБУ «Севастопольский Автодор». Предстоит несколько изменить схему движения на выезде к кольцу на пересечении ул.Руднева, Вакуленчука и Меньшикова.

Как сообщили «Севастопольской газете» в дептрансе, планируемый срок окончания дорожных работ — середина октября. После этого наладочно-пусковые работы выполнит Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Новый светофор позволит водителям совершать безопасный левый поворот в сторону торгового центра, не делая объездной крюк в районе сложного пересечения улиц Меньшикова — Вакуленчука.

Напомним, что проект строительства двухуровневой дорожной развязки на этом перекрестке акционерное общество «Петербургские дороги» за 27,5 млн рублей должно было выполнить к 31 декабря 2020 года. Потом всё отложилось на год. А в мае 2022-го тогда еще директор департамента транспорта Павел Иено, отчитываясь перед заксобранием, выразил надежду, что развязку смогут начать строить в 2025 году.