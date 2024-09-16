Ливнем подтопило несколько домов

Прокуратура Севастополя контролирует ситуацию, связанную с подтоплениями на территории города.

В результате неблагоприятных погодных условий утром 16 сентября произошло подтопление нескольких домов и придомовых территорий в разных районах города Севастополя. В настоящее время проводятся мероприятия по устранению последствий ливня.

На контроле в прокуратуре города находится соблюдение прав граждан, функционирование социальной, транспортной инфраструктуры. При выявлении нарушений действующего законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

Единый номер экстренных служб — 112.