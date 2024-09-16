Коммунальщики работают в усиленном режиме

Об этом днем 16 сентября, после прошедшего ночью и утром ливня, сообщил заместитель губернатора Севастополя Павел Иено.

Сформировали оперативный штаб

Он рассказал, что в связи с ухудшением погодных условий в городе сформировали оперативный штаб, а все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. В ГБУ «Севастопольский Автодор» сформировано пять аварийных бригад, задействована вся имеющаяся техника.

С нуля часов 16 сентября Севавтодор приступил к расчистке ливневок и к уборке улично-дорожной сети от грунта, камней и навалов. Сейчас дорожники работают в районе автовокзала, улицы Пожарова, на Камышовском шоссе и в Артбухте.

В основном, протекли кровли

Управляющими компаниями также сформированы аварийные бригады. По состоянию на 3.00 поступило 47 заявок, в основном, по вопросу протечки кровель.

— УК также мониторят придомовые территории, подвальные помещения, обрабатывают все заявки, которые поступают через Единый диспетчерский центр города. Сформированы аварийные бригады всеми энергоснабжающими организациями — это порядка 22 бригад (больше 50 человек). Кроме того, созданы бригады для обеспечения стабильной работы электроснабжающпих организаций, это Севастопольэнерго и ПС-102 Министерства обороны. Создано 10 аварийных бригад (25 человек и больше 10 единиц техники), — продолжил П.Иено.

По словам чиновника, сейчас замечания по городу устраняются локально. Но ожидается очередное ухудшение погоды.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня (17-18 сентября) погоду на полуострове будет определять зона малоподвижного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 14...19°; днем 21...26°, в горах 15...20°.