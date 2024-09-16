«Дачную амнистию» расширят

Предлагается оформлять в собственность в упрощенном порядке хозяйственные постройки на земельных участках и дома, поделенные для проживания нескольких семей, сообщили в пресс-службе Государственной Думы России.

Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы рекомендовал принять во втором чтении проект закона, разработанный в развитие «дачной амнистии». Предлагается оформлять в собственность в упрощенном порядке хозяйственные постройки на земельных участках и дома, поделенные для проживания нескольких семей.

С 2006 года «дачной амнистией» воспользовались более 15 млн заявителей, однако есть вопросы, требующие более детальной и глубокой проработки, считает автор законопроекта председатель комитета Павел Крашенинников.

«Законопроект мы условно разделили на блоки. В первом речь идет об упрощенной регистрации хозяйственных построек на дачных участках – бани, сараи, летние кухни. Сейчас для этого требует выполнение кадастровых работ, подготовки декларации об объекте и так далее. Мы предлагаем упрощенный порядок, чтобы граждане тратили меньше времени и финансов на регистрацию таких объектов», — пояснил П.Крашенинников.

Сведения о таких объектах будут вноситься в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации. При этом необходимо соблюдать следующие условия: до 1 января 2013 года постройки были учтены в техническом или государственном реестре домовладения, а также у человека должно быть право на соответствующий земельный участок.

Во втором блоке проекта закона речь идет об упрощении порядка регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей. В 1960-1970-х годах зачастую людям предоставляли дома под одной крышей и с общей стеной. У каждой части дома свой отдельный вход, своя организация пространства и свои хозяева. Сегодняшняя проблема заключается в том, что у таких домов единый земельный участок, общая стена и общие коммуникации, в связи с чем есть определенные проблемы в регистрации прав собственности. Предлагается распространить упрощенный механизм на двухсемейные дома блокированной застройки, возведенные до 14 мая 1998 года.

Положения законопроекта не будут распространяться на самовольные постройки, которые признаны таковыми по решению суда.

В России «дачная амнистия» начала действовать в 2006 году, с тех пор ее сроки несколько раз продлевались. Сейчас действие программы продлили до 2031 года, а в ее развитие было принято несколько законов, в том числе об упрощенном порядке регистрации объектов общего пользования в СНТ.