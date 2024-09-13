Житель Севастополя готовил взрыв железнодорожного моста

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона в целях нарушения военных перевозок.

Установлено, что 51-летний житель Севастополя был завербован в интернете сотрудником Службы безопасности Украины для сбора сведений об объектах Вооруженных Сил РФ, дислоцированных в городе, и объектах транспортной инфраструктуры для совершения терактов. По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника и перевез домой взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых должен был подорвать железнодорожный мост в Севастополе.

При задержании злоумышленника сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли у него дома самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов, четыре исполнительных устройства и четыре электронных передатчика.

Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по статье «Государственная измена», «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Фигурант находится под стражей.