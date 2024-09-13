Жара убила кур в Крыму

Аномальная жара — основная особенность 2024 года. По данным института, ситуация осложнилась тем, что в течение всего весеннего периода отсутствовали продуктивные осадки. В третьей декаде августа фиксировалось опасное явление — атмосферная засуха.

Глава Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (НИИСХ Крыма) Владимир Паштецкий рассказал ТАСС, что в связи с глобальным потеплением одной из актуальных проблем на сегодняшний день также становится гипертермия сельскохозяйственных животных и птицы.

«Перегревание сопровождается снижением потребления кормов и соответственно, продуктивности, репродуктивных функций, расстройствами нервной деятельности и повышением смертности молодняка. Птица и кролики находятся в клетках в условиях, созданных оптимально для их содержания. Стандартный падеж бройлеров мясных кроссов 5-6%. Увеличение падежа при жаре на 5-10% увеличивает нормативные данные с 5-6% до 6-7%», — рассказал В.Паштецкий.

Он отметил, что в условиях 2024 года у овец отмечено нежелание находиться на солнце в жаркий период. Моцион, как правило, более охотно проходил в утренние и вечерние часы, отмечался повышенный расход питьевой воды. Заводчики овец применяли раннюю стрижку в апреле, что облегчило животным перенос ранней жары, которая установилась уже в июне.