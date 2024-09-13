Заповедники Крыма частично открыли для посещения

С 16 сентября для туристов доступны все маршруты, за исключением территорий, где высажен хвойный молодняк.

Часть ограничений на посещение экологических маршрутов, установленных из-за высокой пожарной опасности, снята, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

«С 16 сентября к посещению доступны все эколого-просветительские маршруты, кроме тех, на которых произрастают насаждения хвойных молодняков, отнесенные к первому классу природной пожарной опасности, а также имеющие труднодоступную местность для пожаротушения», — уточняется в сообщении.

По-прежнему для посещения недоступны маршруты: «Курчатовская тропа»; «Кореизская тропа»; «Боткинская тропа»; «Таракташская тропа»; «Иограф»; часть маршрута «Еврейская тропа», ответвление маршрута на г.Шаан-Кая.

Маршруты «Приозерный» в заповеднике «Опукский» и «Берег каменных крокодилов» на Казантипе доступны для самостоятельного посещения.