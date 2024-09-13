Судиться выйдет дороже

С сентября 2024 года размеры большинства судебных госпошлин судов общей юрисдикции существенно повысились. Сделано это на основании закона, вносящего масштабные поправки в налоговое законодательство РФ.

Предполагается, что новый закон обеспечит соответствие госпошлины изменившимся экономическим реалиям, а также позволит повысить эффективность и качество судопроизводства при сохранении полноценного доступа к правосудию.

Теперь госпошлина при подаче иска о расторжении брака составляет 5000 рублей вместо прежних 600 рублей.

Придется заплатить 3000 рублей вместо 300 за подачу искового заявления неимущественного характера и искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, административного искового заявления о признании недействительным ненормативного правового акта и о признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов и органов местного самоуправления; заявления по делам особого производства.

За подачу искового заявления имущественного характера госпошлина увеличена в 10 раз — до 4000 рублей. Такую сумму придется заплатить при цене иска до 100 тысяч рублей. Если цена иска больше, госпошлина увеличивается пропорционально.

Размер госпошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб вырос в 20 и более раз. За подачу апелляционной жалобы физическим лицам придется заплатить 3000 рублей вместо 150 рублей, а организациям — 15000 вместо 3000. Кассационная жалоба обойдется дороже: для физических лиц — 5000 рублей вместо 150 рублей, для организаций — 20000 рублей вместо 3000.

При оспаривании в судах общей юрисдикции решений госорганов граждане вместо 300 рублей будут платить 3000, юрлица вместо 2000 рублей — 15000. В арбитражных судах эта пошлина вырастет с 300 рублей и 3000 соответственно до 10000 и 50000 рублей.

Согласно закону при обращении с заявлением о признании должника банкротом физлицу следует уплатить пошлину в размере 10000 рублей вместо 300 , организации — 100 000 рублей вместо 6000. При обращении должника с заявлением о признании его банкротом госпошлина не взимается. Помимо этого закон устанавливает размер госпошлин за подачу заявления о правопреемстве, заявления о выдаче дубликата исполнительного листа или пересмотре заочного решения суда, заявления о пересмотре судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

При этом закон в полном объеме сохраняет для граждан и организаций установленные в настоящее время льготы, связанные с возможностью уменьшения размера госпошлины, отсрочки, рассрочки либо освобождения от ее уплаты. Так, от уплаты пошлины по-прежнему будут освобождены работники при защите их трудовых прав, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, истцы по вопросам нарушения прав потребителей, в некоторых случаях — и пенсионеры.