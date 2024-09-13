Признан судом экстремистом

Вынесен обвинительный приговор жителю Севастополя, задержанному в июне 2024 года по подозрению в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Судом установлено, что в январе и марте 2023 года 54-летний мужчина в групповой переписке в мессенджере размещал материалы с призывами к уничтожению русских. Сообщения были выявлены сотрудниками УФСБ. По данным фактам возбуждено уголовное дело.

С учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района Севастополя суд назначил виновному наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима с запретом осуществлять деятельность, связанную с администрированием сайтов электронных и телекоммуникационных сетей, на срок два года и шесть месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.