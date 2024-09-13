Открыли астероид малоизученного класса

Ученые Крымской астрофизической обсерватории 10 августа открыли неизвестный ранее околоземный астероид. Открытие стало возможно с помощью малого широкоугольного телескопа, который находится в обсерваторском павильоне телескопа «Синтез». «Севастопольская газета» в январе 2024 года уже рассказывала, как идут работы по восстановлению и модернизации этого советского телескопа, начавшиеся в 2018 году.

Интересный и не опасный

Как рассказал «Севастопольской газете» научный сотрудник обсерватории, астроном Сергей Назаров, астероид не очень большой: его диаметр составляет 50-70 метров, но он интересен своей орбитой, которая проходит в непосредственной близости от орбиты Земли.

То есть, с дальнего конца она немного выходит за орбиту Земли, а с ближнего – приближается к Солнцу, вплоть до орбиты Меркурия.

— Такие астероиды обнаруживать сложно, а потому открыто их немного. Кроме того, они находятся достаточно близко к Земле, и, значит, в будущем потенциально их можно использовать, — рассказал ученый.

Он уточнил, что на астероиде можно добывать полезные ископаемые или, например, искать запасы пресной воды в состоянии льда. Еще астероид можно транспортировать на орбиту Земли или на орбиту Луны и уже там его «разделывать».

Околоземные астероиды также можно использовать для защиты от других астероидов, то есть направлять его на курс столкновения с опасным астероидом – астероиды такого класса, бывают опасны, как, например, знаменитый астероид Апофиз, который подлетит очень близко к Земле (32 тыс. км) в пятницу, 13 апреля 2029 года.

— Наш астероид абсолютно безопасен, но очень интересен по совокупности параметров и причин, — рассказал С.Назаров.

Подтвердили и занести в циркуляр

Порядок действий астрономов после обнаружения околоземного астероида таков: определяют, какая у него орбита, а также известен ли он.

Если о данном астероиде отсутствует какая-либо информация, он попадает на специальную страничку подтверждения околоземных астероидов, откуда другие обсерватории берут данные, наводятся по ним наводятся и проверяют его существование.

После установления орбиты астероида данные отправляются в Международный Центр малых планет (MPC), который находится в Гарварде. В случае подтверждения открытия, там издается специальный циркуляр, где указывается, что открыт такой-то объект, и он имеет такие-то характеристики.

— Такой ответ нами уже получен, все подтвердили, — сказал С.Назаров.

Что дальше?

Дальше будут уточняться орбитальные характеристики найденного астероида. По словам астронома, дело в том, что такие астероиды большую часть времени находятся на фоне Солнца, наблюдать их сложно.

— Самый лучший момент для наблюдения — ловить наш астероид, когда он вернется к нам через один оборот, притом, что период у него — 0,62 года. То есть, надо ждать возвращения примерно в феврале или в марте, тогда мы сможем пронаблюдать его снова и проверим, насколько точно определили его орбиту. Тогда, возможно, появятся более крупные телескопы, чтобы по спектру астероида определить, что у него находится на поверхности. После этого можно будет начать научную работу по изучению физики объекта, — пояснил С.Назаров.