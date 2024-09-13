Готовил теракт против представителя командования ЧФ

«Вынесен обвинительный приговор гражданину РФ, задержанному УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в государственной измене и приготовлении к совершению теракта по заданию СБУ. Установлено, что 40-летний житель города Севастополя по указанию СБУ вел наблюдение за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем. После этого по заданию иностранной спецслужбы мужчина готовился совершить теракт в отношении этого офицера», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Установлено, что мужчина получил от куратора из СБУ посылку, в которой находились два самодельных взрывных устройства со взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства общей массой 2,5 кг. Взрывчатку он должен был заложить под автомобиль офицера и дистанционно подорвать его.

Дело рассматривал Южный окружной военный суд. Подсудимый признан виновным в государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта. Мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, ограничением свободы на один год и штрафом в размере 300 тыс. рублей. Приговор вынесен с учетом того, что ранее мужчина уже был осужден по другому уголовному делу — о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием интернета. Приговор пока не вступил в законную силу.