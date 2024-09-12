Ветераны продолжат читать «Комсомольскую правду» до конца года
Из Резервного фонда правительства Севастополя выделили субсидию АНО «Севастопольский Дом ветеранов» для обеспечения подписки и доставки газеты «Комсомольская правда» в третьем и четвертом квартале 2024 года членам ветеранских организаций.
Решение принято 12 сентября на заседании правительства. Объем поставляемых газет составляет 12 тысяч экземпляров, заявки подают ветеранские организации.
По словам директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного, газета «Комсомольская правда» содержит интересную для ветеранов информацию, в том числе специальные полосы о деятельности ветеранских организаций.