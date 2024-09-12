Участники СЭЗ должны будут передавать городу не менее 7% квартир

Постановлением правительства Севастополя увеличена норма передаваемых квартир участниками Свободной экономической зоны (СЭЗ), реализующими проекты в сфере жилищного строительства. Теперь вместо 5% они должны передавать городу не менее 7% построенных жилых помещений.

Как прозвучало 12 сентября на заседании правительства города, таковы дополнительные требования федерального закона о свободной экономической зоне.

— Устанавливается дополнительные обязательства участников СЭЗ по безвозмездной передаче в собственность города не менее 7% жилых помещений, квартир в многоквартирных домах, построенных в рамках реализации инвестпроекта. При условии, что суммарная площадь указанных жилых помещений квартир составляет не менее 7% от площади жилых помещений, — пояснил директор департамента экономического развития Денис Профатилов.

По его словам, участники СЭЗ также могут взять на себя обязательства по достройке многоквартирных домов, внесенных в список проблемных домов, что создаст дополнительный механизм восстановления прав обманутых дольщиков.

В этом случае объем обязательств по безвозмездной передаче скорректируют, из стоимости 7% вычтут документально подтвержденную сумму затрат на достройку проблемного объекта.

Правда, даже несмотря на это, не менее одной квартиры в собственность города он все равно должен будет передать. Даже, если застройщик понес больше затрат на достройку проблемного дома.