«Родину» готовят к реставрации

«В Балаклаве на набережной Назукина скоро начнутся противоаварийные работы в кинотеатре «Родина». Объект готовят к реставрации», — сообщил в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На первом этапе — за зиму следующего года сделают конструкцию, фиксирующую аварийный участок фасада: установят силовые леса, сохраняющие колонны и входную группу летнего кинотеатра. Аварийные конструкции пола зрительного зала, кровли, чердачного перекрытия и стропильной системы демонтируют, установят временную кровлю, в оконных и дверных проемах — защитные щиты и временные двери.

Восстановление дореволюционного здания проведут специалисты московского реставрационно-производственного объединения «Тавр». Эта компания на набережной Балаклавы также реставрирует историческое здание водолечебницы Гинали.

«Дорогостоящие реставрационные работы выполнят не за бюджетные средства, а за счет собственника», — особо подчеркнул глава города. Здание приведут к его историческому облику начала ХХ века. При этом свое функциональное назначение кинотеатр не изменит. После реставрации в нем продолжат показывать кино.

Как «Родина» стала «Монпепосом»

Кинотеатр на набережной Балаклавы, названный на французский манер Mon Repos, что означает Мой покой, был построен в начале 20 века. Изначально у здания была открытая галерея в китайском стиле и закрытые деревянные балконы с навесами. Сам кинотеатр был небольшого размера и имел всего один зал. Есть версия, что после революции вывеску переписали кириллицей, поэтому кинотеатр превратился в «Монпепос». А после Великой Отечественной Войны он стал называться «Родиной».

Последние лет 30 этот объект культурного наследия, находящийся в городской собственности, ветшал и разрушался. Кинотеатр многократно обещали отреставрировать, а в какой-то период — и снести. Но и по украинским, и по российским законам на этом месте должен быть только кинотеатр.

Комплекс строений и сооружений кинотеатра «Родина» и летняя площадка принадлежали городу, но 18 июля 2022 года по распоряжению ДИЗО здания были изъяты из оперативного управления ГАУК «Севастополь кино» и закреплены на праве хозяйственного ведения за ГУПС «Проект развития Балаклавы». В Реестре собственности города объект зарегистрирован как «Кинотеатр «Монпепос». После этого ГУПС «Проект развития Балаклавы» обращается в ДИЗО с просьбой согласовать совершение сделки на продажу кинотеатра. 24 июля 2023 года ДИЗО такое согласие выдает. Сделку заключили в марте этого года. С этих пор объектом недвижимого имущества — кинотеатр «Монпепос» — владеет ООО «Порт Ламос».