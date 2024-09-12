Перекроют часть Столетовского проспекта

Департамент транспорта предупредил, что с 20 сентября ограничат движение на Столетовском проспекте — от пересечения с ул.Колобова до остановки «Ул. Северная».

Ограничение будет действовать до конца года. Проезд закроют из-за перекладки коммуникаций при строительстве кольцевой развязки на Столетовском проспекте.

Альтернативный проезд будет обеспечен через ул.Шевченко. В ближайшее время там обещают уложить асфальт.

Автобусы №24 и №79 изменят схему движения. Остановку «ул.Северная» на Столетовском проспекте заменит остановка «Ул.Молодых строителей» на ул.Шевченко.

Запустить движение на кольцевой развязке на пересечении Столетовского проспекта и улиц Шевченко и Колобова департамент транспорта обещает до конца 2024 года, а полностью завершить строительство транспортной связи — в 2025 году.