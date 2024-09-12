Могут построить еще один тоннель

Такую идею развития транспортной сети города он назвал бредовой, но достойной обсуждения.

— Когда презентовали транспортно-пересадочный узел у ж/д вокзала, там была идея расширить устье Южной бухты на восемь метров. Расширяем, делаем стратегический переезд, он еще в 67-м году был, я его помню. И если что-то случается, без этого переезда просто не жить. Стратегический переезд упирается в здание подстанции и дальше — 600 метров тоннеля прямо на стадион (на Брестской), — рассказал А.Лившиц членам Градсовета.

По его мнению, строительство такого тоннеля было бы не слишком дорого, а технику для проходки можно использовать ту, что будет работать на прокладке тоннеля на Пожарова.

— У нас все равно — Пожарова, просто не отпускать этот комбайн. Это сразу получается прогулочная зона на Царскую пристань, проезд, выезд на нижнюю точку, где стадион заканчивается. Там есть дополнительное поле, большая развязка и поехали дальше. За винзаводом сразу сплошной тоннель, насквозь, на стадион, — изложил свою идею А.Лившиц.

В продолжение темы он также рассказал о возможности развивать дорожно-транспортную сеть в обозначенном направлении и далее.

— Деды нам оставили две просеки на Сапун-горе: одна от Якорного кольца идет на Абрикосовку, вторая от Сапун-горы (от ресторана «Лесной») к новой ТЭС. Эта вторая просека заросла, надо опять разведать, изыскать. Поскольку мы выезжаем прямо на трассу «Таврида», сейчас она мимо нового госпиталя пойдет, — продолжил заслуженный строитель Севастополя.

— Павел Александрович, вы знаете про эти проекты? Мы можем зарезервировать и быстро успеть в генплан внести, пока последние согласования проходят, — обратился Михаил Развожаев к заму Павлу Иено.

Губернатор согласился, что прокладку тоннеля можно состыковать с завершением строительства тоннеля на Пожарова.

— Если технику будут все равно специализированную привозить, сразу следом там сделать, не параллельно, — подытожил М.Развожаев.

«Севастопольская газета» поинтересовалась мнением о строительстве такого тоннеля у доцента, заведующего кафедрой «Строительство и землеустройство», кандидата технических наук Юрия Рапацкого.

— В Севастополе технологии горизонтальной проходки вполне могут быть использованы, учитывая свойства севастопольских грунтов, достаточно прочных на большинстве участков. Современное оборудование позволяет делать это быстро, без лишних разрушений, компактно, производительно, при сравнительно небольших затратах. Учитывая, что это не многие километры, а несколько сот метров, этот проект для реализации не потребует миллиардов, — поддержал идею Ю.Рапацкий.