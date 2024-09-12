Из Севастополя до Петербурга — без светофоров и перекрестков

Единый автомобильный маршрут протяженностью 2,6 тысяч км без светофоров и перекрестков будет создан между Санкт-Петербургом и Севастополем до конца года, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«До конца года планируем завершить работы на дороге А-289, которая соединит трассу М-4 «Дон» и Крымский мост. В результате получим единый маршрут протяженностью порядка 2 600 км между Санкт-Петербургом и Севастополем без единого светофора и перекрестка», — пост вице-премьера по итогам участия по ВКС в Форуме дорожных инициатив, который проходит в «Сириусе» цитирует ТАСС.

В числе основных приоритетов дорожного строительства в регионах Азово-Черноморского кластера определены модернизация Азовского кольца протяженностью более 1,4 тысяч км, приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам и строительство трассы М-4 «Дон» – Сочи.

Планируется также, по словам М.Хуснуллина, большая модернизация самой трассы М-4. Она будет включать реализацию таких крупных проектов как строительство юго-западного обхода Краснодара, обхода поселка Верхнебаканский, создание Новороссийского транспортного узла, включая северный обход Новороссийска. Также в планах — расширение дороги М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги, строительство дороги Гузерипль – Лаго-Наки и Дагомыс – Черниговское и съездов к побережью с Тавриды в Крыму.