Вместо мототрека построят жилой район с Академией тенниса

На очередном заседании Градостроительного совета 11 сентября проект представил ГИП ООО «Ахтиарпроект» Александр Новиков. Он напомнил, что оговариваемый участок в Гагаринской районе граничит с Фиолентовским шоссе, авторынком и коммерческой жилой застройкой. В 80-х годах там располагался мототрек, с перспективой развития спидвея. Этим планам не суждено было сбыться. Теперь территория заброшена: трибуны разрушены, твердое покрытие повреждено.

По участку был разработан проект планировки и межевания территории, проведены публичные слушания, в июне 2022 года на Градостроительном совете состоялось первое рассмотрение концепции застройки. Территорию определили как перспективную для комплексного развития территории (КРТ) и даже внесли в Правила земплепользования и застройки.

Тогда разработчикам высказали ряд замечаний, предусматривающих расширение границ проекта, включение социальных объектов и анализ транспортной схемы. В феврале 2024 года на повторном Градсовете были высказаны еще ряд замечаний, которые разработчики постарались учесть.

В новом представлении ядром застройки стал физкультурно-оздоровительный центр, вокруг которого формируется инфраструктура с торгово-общественным центром в северной части участка.

Транспортное обслуживание территории проектировщики сочли достаточным, с учетом существующей транспортной развязки Фиолентовское шоссе – Камышовское шоссе, а также перспектив строительства развязки Столетовский проспект – Степаняна – Вакуленчука. Выезд с территории жилой застройки обещают дополнительно согласовать с департаментом транспорта.

На территории расположили жилые дома (от семи этажей), встроено-пристроенный детский сад на 150 мест, школу на 600 учащихся, подземный паркинг, торгово-общественный и торгово-оздоровительный центры, наземные парковки. Все это разместится на площади в 6,12 га. Коэффициент застройки жилыми домами — 20%, процент озеленения — 26%. Количество квартир — 1260, количество жильцов — 2670 человек.

Проектировщики также подсчитали, что в ближайших образовательных учреждениях имеется профицит учебных мест в количестве 581 место, что полностью покроет потребности будущего квартала. Обеспечение инженерными сетями ими предусмотрено за счет существующих сетей.

В процессе обсуждения губернатор Михаил Развожаев высказался за строительство в центре будущего квартала Академии тенниса, которую застройщик в качестве соцнагрузки передаст в собственность города. Это будут крытые и открытые корты, которые определят лицо микрорайона. Город при этом получит профильный спортивный объект, с перспективой развития детского тенниса, а также использования спорткомплекса в коммерческих целях.

Члены Градсовета приняли представленный проект единогласно, с поручением готовить параметры для КРТ. Правда, без замечаний опять не обошлось: разработчикам порекомендовали более детально проработать транспортную схему, а также вопросы отведения ливневых вод.