В «Терруар Севастополь» инвестируют более 600 млн рублей

Объем внебюджетных инвестиций в приоритетный проект по развитию виноделия и расширению площади виноградников в Севастополе превысит 600 млн рублей до конца 2025 года, сообщили ТАСС в городском департаменте экономического развития.

«По приоритетному проекту «Терруар Севастополь»: объем внебюджетных инвестиций по итогам 2024 года планируется 444,7 млн рублей, 2025 года — 200 млн рублей», — сказали в департаменте.

По проекту четыре виноградарско-винодельческих предприятия Севастополя находятся в статусе кандидатов на вступление в программу. Среди условий — высадка виноградных насаждений в размере не менее 50% от заявляемой в проект территории. С учетом дополнительной закладки свыше 146 га виноградников их площадь в Севастополе по состоянию на сентябрь 2024 года составляет 7,5 тысяч га.

В конце июля 2024 года в ходе отчета о работе правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что количество предприятий, участвующих в реализации приоритетного проекта по развитию виноделия и расширению площади виноградников в Севастополе, увеличится в 2024 году до 43. В 2023 году объем внебюджетных инвестиций составил 1,6 млрд рублей, создано 315 рабочих мест, компании произвели 23,4 млн бутылок вина, что на 11% ниже показателя аналогичного периода, при этом уплачено более 418 млн рублей акцизов, что больше, чем в предыдущем году.

Приоритетный проект «Терруар Севастополь» реализуют в городе с 2018 года. Он предусматривает создание не менее 20 независимых винодельческих хозяйств, увеличение площади виноградников, обеспечение отрасли виноградарства и виноделия квалифицированными кадрами. Среди участников проекта «Инкерманский завод марочных вин», Domaine Lipko, «Винодельня Бельбек», «Золотая Балка».