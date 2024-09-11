Севастополь хотят сделать городом общественного транспорта

Перспективы развития Севастополя, планирование серьезного роста городского населения вынуждают городские власти искать пути решения транспортной проблемы. О том зашла речь 11 сентября на заседании Градостроительного совета. Среди предложений – заняться транспортным моделированием или сделать целые районы Севастополя свободными от личного транспорта.

Невероятные пробки

Недостаточная транспортная доступность Корабельная стороны и района Воронцовой горы всерьез тревожит сенатора Союза Федерации РФ Екатерину Алтабаеву.

По ее словам, на пересечении Лабораторного шоссе и улицы Генерала Мельника ежедневно по утрам скапливаются «невероятные» пробки.

Она также считает, что 7,5 тысяч жителей, прирост которых планируется в течение ближайших восьми лет только на одном жилом комплексе на Сапун-горе (всего речь идет о примерно 100-тысячном приросте), может стать серьезной нагрузкой на инфраструктуру города.

– Надо уже теперь думать о дополнительных транспортных развязках, – считает Е.Алтабаева.

Car free

В ответ на ее опасения губернатора Михаил Развожаев сказал, что наряду с транспортным моделированием, видит решение вопроса в стремлении районов, свободных от личного автотранспорта.

– Мы будем стремиться стать городом общественного транспорта,– вступил в обсуждение губернатор М.Развожаев. По его мнению, единственное спасение для Севастополя – это создание районов car free (свободных от автомобилей), с запретом использования личного автотранспорта.

Тем более, что согласно ПЗЗ, норма машино-мест на одну квартиру снижена.

– В Москве пользоваться такси уже теперь удобнее, чем ездить на личном автомобиле, – поддержал главу города архитектор АПН «Основа» Алексей Бондарь.

На это Е.Алтабаева на помнила, что пока речь идет о перспективах, пробки существуют уже сейчас, и то, что предлагается в перспективе, сегодняшней проблемы не решит.