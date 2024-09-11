Предлагают обсудить решение мусорных проблем

Фактически обсуждения — это формальная процедура, тем не менее департамент надеется получить от общественности города замечания и предложения к разработанному проекту до 10 октября.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными, — это основной документ, определяющий порядок деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению мусора на территории Севастополя. Схема будет действовать аж до 2033 года!

«Севастопольская газета» ознакомилась с документом. По-сути, исполнительная власть разработала перспективную дорожную карту для решения задач с образующимся в городе мусором и реализации госпрограмм «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» и «Экология и охрана окружающей среды». В схеме подробно обосновывается необходимость комплексного подхода и организация взаимодействия органов власти всех уровней, хозяйствующих субъектов и населения, использования системно-целевых методов, поисков финансирования, привлечения организационных, технических и научных ресурсов, внебюджетных инвестиций и многое другое.

Какие замечания и предложения могут внести севастопольцы в фактически внутренний план-документ, не понятно? В департаменте городского хозяйства считают: любые и желательно подписанные группами лиц или общественными организациями. При этом ссылка на то, что социальные сети и так забиты постами о несанкционированных свалках и тотальном мусоре на улицах, и что именно такие замечания им направят в ходе публичных обсуждений, горхоз не смущает. Скорее всего предложения будут признаны «написанными не по существу», поскольку, по убеждению коммунальных чиновников, мусор вывозится регулярно, а свалки — это ответственность других ведомств или сложившихся обстоятельств.

В территориальной схеме примечателен раздел о раздельном накоплении отходов. Его предполагается ввести до 2030 года, поэтому уже в 2023 году региональным оператором ООО «БГС» начаты мероприятия по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Одновременно с этим был подготовлен проект постановления правительства Севастополя «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Севастополя», в соответствии с которым региональный оператор поэтапно до 2025 года должен внедрить раздельный сбор ТКО на территории города Севастополя. Для этих целей с маркировкой для макулатуры (бумага и картон), для пластика (ПЭТ-бутылка), а также для стекла и металла установили разноцветные контейнеры.

Это не первая попытка департамента городского хозяйства организовать раздельный сбор мусора. Контейнеры расставлялись в 2017 году, но были признаны нефункциональными и убраны с улиц.

Только проектируют

Отметим, что в регионе нет необходимых мощностей для размещения и утилизации мусора. На территории Севастополя действует один объект, осуществляющий его обработку и то в ручном порядке — мусороперерабатывающий комплекс, находящийся в эксплуатации у ООО «КрымЭкоТехСервис». Предприятий по утилизации, а также обезвреживанию отходов в городе нет. Севастопольский мусор годами вывозится в другие субъекты России: в Белогорский район Крыма, Керчь, Симферополь, Ялту, а также на материк — в Новороссийск, Батайск, — это указано в территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления Севастополя.

Напомним, что в августе прошлого года между управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства и Публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» был заключен госконтракт на 64 миллиона рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству в районе Первомайской балки севастопольского экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Современный экотехнопарк будет работать фактически безотходно. Проект пока не завершен, проектные работы должны быть выполнены к концу текущего года.

Ввести в эксплуатацию экотехнопарк с красивым названием «Коралл» намечено в 2026 году.

Отказываются от раздельного сбора

В начале сентября стало известно, что на полуострове временно приостанавливают раздельный сбор мусора. Оказалось, что в Республике Крым, куда Севастополь регулярно тоннами возит мусор, не хватает мусороперерабатывающих предприятий.

По словам директора экоцентра «ЭкоКрым» Вероники Беляковой, отказаться от раздельного сбора мусора придется вынужденно, из-за сложностей с его вывозом на переработку в другие регионы.

«Это переработка стекла, металла, макулатуры и прочего. Это большой объем, и его некуда сбывать, даже если собирать. Крымский мост закрыт для грузоперевозок, и изменённая логистика, если ехать через Ростовскую область, делает сильно дороже весь процесс», — отметила В.Белякова и добавила, что каждый из строящихся в Крыму экотехнопарков, будет точкой приема, переработки и сортировки отходов.