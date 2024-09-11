Определена продукция с обязательным добавлением вторсырья

В России с 1 января 2025 года использование вторичного сырья станет обязательным при производстве широкого спектра продукции, включая коробки из гофрокартона, цемента и кирпича.

Перечень товаров утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации. В нем определена конкретная доля вторсырья в составе итоговой продукции, то есть процент массы вторичного сырья от общей массы готовой продукции. Новое требование направлено на достижение показателя по вовлечению в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Таким образом, с 1 января следующего года при проведении закупок определенных товаров и услуг, формировании техзаданий на проведение закупок необходимо обязательно учитывать положения вышеуказанного распоряжения.

В частности, при производстве коробок из гофрокартона (за исключением потребительской упаковки для пищевой продукции), доля вторичного сырья составит 30%, цемента — 6%, древесных брикетов, паллет — 95%, резинотехнических изделий — 80%, изделий из полиэтилена — 5%, кирпича — 10%, химических милиорантов для почвы — 100%.