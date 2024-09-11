На территории СевГУ построят школу-предуниверсарий

Глава города напомнил об этой своей идее во время обсуждения строительства нового жилого квартала в районе бывшего мототрека. По его мнению, реализацию этих двух проектов можно будет синхронизировать.

– Мы давно планировали создать на университетской территории большую школу, больше, чем на тысячу мест, где-то в таких параметрах. Сейчас у нас уже реализуется проект школы-предуниверсария, – сказал М.Развожаев.

По его словам, у городского правительства есть договоренность с СевГУ построить на его территории полноценную школу, которая будет частью университета. Школа-предуниверсарий поможет решить проблему обеспеченностью школьными местами всего Гагаринского района, включая проектируемого жилого комплекса на месте бывшего мототрека.