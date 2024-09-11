Музей христианства планируется открыть до конца года

Музей, где будет представлена интерактивная экспозиция об истории православия, будет открыт для посещения в конце текущего года, сообщили ТАСС в пресс-службе музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Комплекс открылся для посещения 30 июля, однако из трех музеев работу начал только один — посвященный истории Крыма и Новороссии. Открытие Музея античности и Византии, в который переедет музей-заповедник «Херсонес Таврический», ожидается в 2025 году. О сроках открытия первого в России Музея христианства ранее не сообщалось.

«Открытие Музея христианства запланировано на четвертый квартал 2024 года. Внутри посетителей будет ждать «живая поэма» о Спасителе [Иисусе Христе]. <...> Экспозиция музея будет оборудована современным мультимедийным оборудованием. Одним из ключевых пространств станет зал, посвященный евангельским событиям», — говорится в ответе «Нового Херсонеса» на официальный запрос ТАСС.

Уточняется, что через экспозицию посетители смогут узнать об основах и догматах христианской веры. Музей христианства, как ранее и сообщалось, будет бесплатным для посещения.

В пресс-службе добавили, что на данный момент руководство комплекса совместно с Министерством культуры РФ рассматривает возможность включить в экспозицию цифровые копии экспонатов из собраний Третьяковской галереи и Русского музея.

О комплексе

Херсонес был основан как греческая колония в 424-421 годах до н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. Музей на территории городища Херсонеса действует уже больше века, а вот создание историко-археологического парка рядом с ним началось несколько лет назад.

Открывшийся в конце июля «Новый Херсонес» включает несколько музеев и других объектов, а также обширную парковую территорию. По данным фонда «Моя история», который курировал создание парка, общая площадь всей территории историко-археологического парка — 22,4 гектара, общая площадь зданий комплекса — 144 тыс. кв. м, а площадь художественных фасадов 70 тысяч кв. м. Площадь благоустройства территории — 170 тыс. кв. м, в том числе посажено более 40 тыс. кустарников и деревьев, установлены 103 скульптурные композиции. Для комплекса было проложено более 100 км инженерных коммуникаций.