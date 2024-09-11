Договорились, как индексировать зарплату

Правительство Севастополя, профсоюзы и работодатели договорились индексировать зарплату вместе с компенсационными и стимулирующими выплатами.

Такое решение утвердила региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Изменения будут внесены в Методические рекомендации по проведению индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в Севастополе, сообщили в городском объединении профсоюзных организаций.

Контролирует выполнение договора будут Госинспекция труда и департамент труда и социальной защиты населения.