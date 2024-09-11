Дело об угрозах в переходе расследовано

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Симферопольского района, обвиняемого в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В августе в ходе мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, на которой юноша в ночное время в подземном переходе по пр.Кирова в Симферополе с другом в грубой форме приставал к прохожему, оскорблял его, угрожал расправой и предметом, похожим на пистолет. Участников событий оперативно задержала полиция и передала следкому.

Были проведены обыски по местам жительства молодых людей, изъяты находящийся в неисправном состоянии пневматический пистолет, электронные носители информации. Проведены необходимые экспертизы, собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину юноши в совершении тяжкого преступления. Действиям его 17-летнего товарища дана правовая оценка.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру.

Молодой человек предстанет перед судом по обвинению в противоправных действиях в отношении жителя Симферополя, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.