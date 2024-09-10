Все укрытия установят до 1 октября, а защитную пленку закупили полностью

В Севастополе уже установили 454 модульных укрытия, о чем 10 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, из этого количества 290 установлены на остановочных комплексах, остальные в парках, скверах и в оздоровительных лагерях.

– На этой неделе завершается установка по линии транспорта, до 1 октября установят все укрытия по линии городского хозяйства, – доложил А.Краснокутский.

На это губернатора Михаил Развожаев поручил еще раз изучить схему расположения укрытий, принимая во внимание мнения людей. В связи с завершением купального сезона глава города также порекомендовал продумать перемещение укрытий, ранее установленных на пляжах, в места, где они нужнее: в парки либо в другие зоны, где требуются дополнительные укрытия.

В ходе аппаратного совещания обсудили и вопрос санитарного состояния укрытий и возможности их патрулирования. Этим занимается горхоз, но правительство готово поощрять инициативу предпринимателей, взявших на себя заботу по поддержанию чистоты в укрытиях.

Пока таких частников немного — всего пятеро, но М.Развожаев призвал поддержать желающих включиться в такую работу, например, размещая на укрытиях названия предприятий.

— Надо людей поблагодарить, может быть, этот почин будет более массовым, – предположил М.Развожаев.

Он также поинтересовался ходом работ по оклейке окон в образовательных учреждениях защитной пленкой.

В ответ прозвучал доклад, что уже произведена оклейка окон в 35 учреждениях образования (47 зданий), в настоящее время работа продолжается по 13 учреждениям. Пленка закуплена в полном объеме, сейчас вопрос только в скорости работ, доставке пленки и наращивании усилий по оклейке.

Напомним, депутатами Законодательного собрания после ракетной атаки 23 июня принято решение установить в Севастополе около 600 бетонных укрытий, в подъездах специальные устройства, открывающие двери при сигнале тревоги, а окна в школах защитить специальной пленкой.