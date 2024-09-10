Вакцинироваться от гриппа можно в поликлиниках, в школах и у торговых центров

На сегодня в городе организованы 43 пункта вакцинации, в каждой поликлинике (взрослой и детской) открыт прививочный кабинет. Вакцинировать можно в фельдшерско-акушерских пунктах, в амбулаториях, а также в мобильных пунктах – около ТЦ «Апельсин», ТЦ «Симолл», на площади Нахимова, а также внутри торгового центра «Муссон».

В школах организованы медицинские кабинеты, где тоже проводится вакцинация. Мобильные бригады готовы выезжать по заявкам на предприятия, в рабочие коллективы, в школы.

Об этом 10 сентября на аппаратном совещании сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

– Всего вакцинация от гриппа должна охватить 329 304 севастопольцев, из них 72 384 ребенка. На сегодня уже провакцинированы 14 272 человека, из них 3 064 ребенка, – сказал он.

По его информации, на сегодня вакцина поставлена в количестве 160 675 дозы: для взрослых – 127 тыс доз, для детей – 32 731 дозы. 106 тыс доз закупили на средства из бюджета города.

Вакцина уже поставлена и есть в наличии.

По мнению губернатора Михаила Развожаева, прививочную кампанию нужно организовывать в школах, чтобы не перегружать детские поликлиники и не смешивать там потоки больных и здоровых детей.

Он дал поручение отработать этот механизм, возложив информирование детей и родителей на классных руководителей. При получении согласия родителей, массовую вакцинацию можно было бы проводить в школах по заранее составленному графику.