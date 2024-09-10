В систему оповещения включат еще 60 устройств

До конца 2024 года в централизованную систему оповещения включат дополнительно еще 60 устройств, сообщили 10 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

К существовавшим на сегодня 80 устройствам уже смонтировали еще 33, а до конца года смонтируют еще порядка 60-и точек.

Помимо этого, еще 19 локальных систем интегрированы с региональной системой централизованного оповещения, это большие комплексы, которые были представлены локальными системами.

На совещании также доложили о продолжении интеграции всех систем звукофикации, установленных в парках и скверах. В Балаклаве во взаимодействии с ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» – службой оповещения гражданской обороны в Севастополе также проведена интеграция системы звукофикации.