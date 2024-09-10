В Севастополе заболевших коронавирусом больше, чем в Крыму

Роспотребнадзор мониторит эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции на полуострове. Заболеваемость имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период.

За неделю со 2 по 9 сентября в Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 161 и 231 случай, соответственно.

Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций.

Ситуация находится на контроле, оптимистично сообщили в Роспотребнадзоре.