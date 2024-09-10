В Крыму придумали, как сушить медуз

Ученые разработали технологию, с помощью которой при минимальных затратах в полученном продукте количество белка увеличивается до 60 раз.

Азово-Черноморским филиалом ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» получен патент на изобретение «Способ производства сушеной медузы». Разработчиками ноу-хау стали сотрудники сектора технологий переработки водных биоресурсов отдела «Керченский».

Медуза-сырец на 96–98% состоит из воды. В связи с этим одним из способов концентрации ее нутриентов является сушка. Однако при сушке свежих медуз обильно выделяется слизь и тканевая жидкость. Медузы прилипают к сушильному полотну и превращаются после высыхания в пленку или порошок. Кроме этого при использовании конвективных сушилок при нагревании общее количество белковых и углеводных компонентов снижается в два раза.

Поэтому перед учеными стояла техническая задача: создать способ обработки медузы перед сушкой, который позволил бы укрепить ее текстуру и исключить прилипание. Также режимы сушки должны были обеспечивать сохранение белковых веществ медузы.

Решение было найдено. Уплотнения текстуры добиваются с помощью обработки водным раствором натуральных дубильных веществ, с последующим высушиванием медуз в естественных условиях. Запатентованный способ позволяет увеличить содержание белка с 0,6-0,8% в свежей медузе до 28-36% в сушеной, что повышает ее пищевую ценность.

Данный способ прост для промышленного применения. Учитывая, что вылов медузы имеет сезонный характер и может продолжаться около трех месяцев, риски при освоении данного способа переработки медузы минимальны, так как не требуется никакого специального сушильного оборудования, сообщила пресс-служба института.