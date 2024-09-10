Систему размыкания входных дверей можно установить не везде

По установке размыкателей входных дверей в подъездах многоквартирных домов возникли непреодолимые технические сложности, о чем зашла речь 10 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Из протестированных 240 устройств 180 цифровых домофонов и 60 аналоговых с электромагнитными замками часть оказалась малоэффективными. Как выяснилось, причина в том, что не во всех домах есть оптоволокно, а также соответствующие каналы для его протягивания.

— С учетом всех наших глушилок, давилок, сигнал не проходит, это неэффективная трата денег, — прокомментировал ситуацию губернатор Михаил Развожаев.

Получается, что система срабатывает только в случае, если в подъезде установлены современные домофоны.

— Надо просто честно сказать, что эта мера будет работать только в такой-то части подъездов. То есть, если сигнал не проходит, сим-карта не срабатывает, то нет смысла на это тратить средства, — высказал свое мнение глава города.

Он потребовал от подчиненных подробный доклад по существующим техническим ограничениям, после которых, по его словам, будут приниматься соответствующие решения.