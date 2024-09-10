Ремонт и мебель были взяткой

Бывший директор «Крымавтотранс» предстанет перед судом по обвинению в растрате и получении взяток.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ГУП РК «Крымавтотранс». Она обвиняется в растрате в особо крупном размере и получении взяток в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, в том числе в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

Следствием установлено, что обвиняемая пообещала знакомому предпринимателю, действующему в строительной сфере, и его приятелю, который производил мебель, содействие в заключении договоров с Крымавтотрансом на ремонт и меблировку помещений предприятия, а также последующее покровительство в виде заключения договоров исключительно с ними. Цена лояльности — ремонт в ее квартире.

Далее директор заключила ряд договоров на ремонт учебного корпуса предприятия, изготовление и установку офисной мебели на сумму более 28 млн рублей, а предприниматели с декабря 2022 года по октябрь 2023 года с участием привлеченных работников отремонтировали ее квартиру и обставили мебелью на сумму порядка 1,8 млн рублей.

Кроме того, зная, что ремонт учебного корпуса выполнен не в полном объеме, директор Крымавтотранса подписала акты, на основании которых были оплачены работы на сумму, превышающую 1,2 млн рублей.

По месту службы и жительства обвиняемой в ходе обысков изъяты материалы, подтверждающие ее противозаконную деятельность. Следствием проведены экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. В качестве мер обеспечительного характера на квартиру, земельный участок и денежные средства, принадлежащие подследственной, наложен арест. Дана юридическая оценка действиям руководителей подрядных организаций.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.