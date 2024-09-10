Предложили кандидатуры на председателя заксобрания и сенатора

В севастопольском региональном отделении «Единой России» прошло заседание президиума политсовета, на котором принято решение по распределению депутатских мандатов, полученных партией на выборах 8 сентября.

О принятии решения по передаче мандатов по списку партии, определению кандидатур на должность руководителя фракции, спикера заксобрания и сенатора от заксобрания, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он же — секретарь регионального отделения «Единой России».

Принято решение направить на согласование с Президиумом генсовета партии кандидатуру Владимира Немцева на должность председателя заксобрания третьего созыва. Он был председателем и во втором созыве городского парламента Севастополя.

Что касается передачи мандатов по партийному списку, губернатор останется губернатором, сенатор Екатерина Алтабаева продолжит представлять исполнительную власть в Совете Федерации, Татьяна Лобач — работать в Государственной Думе. Они возглавляли партийный список «команды Президента — команды губернатора». Их мандаты плюс мандат В.Немцева (он победил и по одномандатному округу) передадут Максиму Дроздову, Елизавете Цокур, Денису Кондратьеву и Вячеславу Камзолову.

На первой сессии заксобрания третьего созыва будет представлена кандидатура в сенаторы от «Единой России» — Лариса Мельник. Если поддержат, ее мандат в заксобрании достанется Александру Брыжаку.