Отомстил работодателю огнем за невыплаченную зарплату

Злоумышленником оказался 49-летний житель Севастополя, который из мести за невыплаченную зарплату мстил работодателю.

Установлено, что мужчина устроился продавцом в алкогольный магазин и проработал шесть смен. Когда ему не выплатили обещанное денежное вознаграждения, он очень возмутился. Чтобы отомстить работодателю, злоумышленник взял в магазине картонные коробки, сложил их возле входа, облил горючей жидкостью, поджег и перешел на противоположную сторону дороги, чтобы наблюдать за происходящим. Случайный прохожий, заметив возгорание, вызвал пожарных, а удовлетворенный поджигатель скрылся.

В результате пожара был причинен материальный ущерб на сумму более 47 тысяч рублей, но не хозяину магазина, а хозяйке помещения, которое та сдавала в аренду.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили, что к повреждению чужого имущества причастен продавец. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.