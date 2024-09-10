На боковом фасаде школы №60 хотят разместить портрет Героя Советского Союза

Авторы эскизного изображения, сделанного по фотографии, предоставленной родственниками ветерана, — ученица Севастопольской школы искусств Елизавета Шалаева и педагог той же школы Екатерина Годунова.

В.Пилипенко — участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Он командовал торпедным катером, потом звеном торпедных катеров. В 1944 году принял участие в освобождении Севастополя. После войны командовал бригадой бригадой торпедных катеров, в отставку вышел в должности начальника Калининградского военно-морского училища. В Севастополь переехал в 1982 году, принимал активное участие в деятельности ветеранских организаций, часто бывал в школе №60, которая теперь носит его имя.

Граффити представляет собой коллаж с изображением катера Г-5, какой был на вооружении в бригаде торпедных катеров в 1944 году. На рисунке предполагается разместить QR-код, по которому можно будет перейти к биографии героя, на сайт Музея героической обороны Севастополя либо на сайт школы. Мурал предполагается разместить на школьной стене высотой 10 м и шириной 13,2 метра.

Проект был рассмотрен на заседании архитектурно-художественного совета. Эскиз в целом одобрили, хотя, по мнению севастопольских архитекторов, он нуждается в доработке, в том числе в части выбора фотографического образа ветерана. Члены архсовета также попросили представить для рассмотрения на следующем заседании визуализацию. Только после этого он будет принят окончательно.

Проект «Лица героев» будет продолжен. Следующий мурал разместят на фасаде школы №4.