Выделили деньги на содержание Академии хореографии

Правительство России подписало распоряжение о выделении в текущем году 41 миллиона рублей, необходимых для работы этого учебного заведения.

Федеральное финансирование пойдет на содержание и эксплуатацию нового здания академии.

Академия хореографии стала первым введенным в эксплуатацию объектом культурного комплекса на мысе Хрустальном. О завершении ее строительства было объявлено 2 сентября. Пока же учащиеся этого учебного заведения, созданного три года назад, занимаются в арендованных залах комплекса «Муссон».

Чтобы новый комплекс академии заработал, необходимо еще получить ряд документов, в том числе, образовательную лицензию. «Мы рассчитываем, что со второй четверти, а если получится, то и раньше, ребята смогут начать здесь учиться и жить», — объявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на экскурсии по академии для ее педагогов.

«Академия — это, конечно, очень масштабный проект. И наша Академия, мне кажется, показывает совершенно иной масштаб подхода к развитию культуры и искусства вообще региона. Поэтому это непростой процесс запуска, и мы именно на этом стоим, на новом этапе, когда мы знакомимся с этим роскошным зданием и пытаемся понять его уникальные возможности», — сказала и.о.ректора Академии хореографии Мария Александрова.

Торжественное открытие Академии хореографии состоится как только здание будет готово к началу учебного процесса.

Академия хореографии на мысе Хрустальный — это современное творческое пространство общей площадью 27,9 тысяч кв.м из шести блоков: пансион с 125 комнатами, современные учебные классы, библиотека, 16 залов для занятий балетом, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 мест, внутренний амфитеатр на 374 места и многофункциональный спортивный комплекс.

Проект по созданию культурных и образовательных кластеров во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе был запущен по поручению Президента России государства в 2018 году.

В состав Севастопольского культурно-образовательного и музейного комплекса, помимо Академии хореографии, войдут оперный театр, музейный комплекс «Российская государственная художественная галерея», Мемориальный комплекс защитникам Севастополя, служебное жилье для преподавателей и артистов. В целом культурный кластер на мысе Хрустальный займет почти 50 га в центре города.