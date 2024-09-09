Военным компенсируют затраты за использование личных автомобилей

Действующим военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей будут компенсировать стоимость проезда к местам командировок, отдыха, лечения не только поездом, самолетом или автобусом, но и на личном автомобиле.

Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано.

«Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например в командировках или отпусках», — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Ранее процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована, и военнослужащие получали ее только за поездки в поезде или самолете.

«Непосредственно порядок возмещения расходов за пользование автомобильным транспортом будут определять МВД, Министерство обороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба», — отмечается в документе.