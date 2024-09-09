В Госсовет Республики Крым прошли три партии

«Единая Россия», ЛДПР и КПРФ преодолели пятипроцентный барьер по итогам выборов в Государственный совет Республики Крым, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

«По республиканскому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели три партии: партия „Единая Россия“ — 74 87%, ЛДПР — 5,71% и КПРФ 5,15%, то есть, именно такое количество партий будет допущено к распределению депутатских мандатов», — сообщил М.Малышев.

Другие результаты: Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — 4,01%, «Новые люди» — 3,14%, «Справедливая Россия — За правду» — 2,79% и «Зеленые» — 1,4%.

По словам М.Малышева, обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Итоги голосования признаны действительными.

О выборах

В выборах депутатов Госсовета региона принял участие 702 141 избиратель, что составляет 47,61%. В Республике Крым голосование прошло 6.8 сентября. Одновременно в регионе прошли 265 избирательных кампаний, замещается 2 979 депутатских мандатов, из них 75 — в Государственный совет республики.

В 2019 году по итогам выборов в Госсовет Крыма большинство голосов набрали региональные отделения партий: «Единая Россия» — 54,70%, ЛДПР — 16,84%, КПРФ — 8,22%, остальные набрали менее 5%. Единороссы получили тогда — 60, ЛДПР — 10 и КПРФ — пять мандатов депутатов.