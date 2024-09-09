В этом году в СевГУ очередной рекордный прием студентов

Приемная компания-2024 в Севастопольском государственном университете завершилась. О ее результатах, особенностях и специфике «Севастопольская газета» узнала у ответственного секретаря приемной комиссии Александра Митуса.

Александр Александрович, сместились ли приоритеты абитуриентов в этом году?

Пока все идет по классике: наибольшей популярностью пользуются гуманитарные направления, на технические традиционно конкурс поменьше.

Но ведь сам конкурс далеко не всегда отражает популярность того или иного

направления из-за зависимости этого показателя от количества бюджетных мест. Например, самый большой конкурс в этом году был на юриспруденцию – 92 человека на место, но надо понимать, что там было всего одно бюджетное место для поступающих на общих основаниях. Понятно, что даже при десяти поступающих, конкурс уже составляет 10 человек на место.

При этом на направления, связанные с программированием и вычислительной техникой, было 200 бюджетных мест, в результате конкурс получился чуть больше четырех человек на место.

По рейтингу гуманитарные направления выстроились следующим образом:

юриспруденция, реклама и связи с общественностью, политология,

государственное и муниципальное управление и т.д..

Небольшая популярность технических направлений связана с тем, что во-первых, далеко не каждый абитуриент чувствует в себе силы стать в будущем инженером, во-вторых, поступление на технические направления требует сдачи сложных экзаменов: математики, физики или информатики, а многие абитуриенты пытаются их избежать и сдать что-то попроще.

Притом, что на бюджет официально прием завершен, на некоторых

специальностях объявлен дополнительный набор. Почему?

Уже после выхода Приказа ректора о зачислении, мы столкнулись с ситуацией,

что некоторые абитуриенты некорректно прочли Правила приема в части

заключения договоров. Они успешно сдали вступительные экзамены, но не заключили договоры и не попали в Приказ. В связи с этим было принято решение объявить дополнительный прием на внебюджетной основе на основные направления. Сейчас открыты все направления по очной форме обучения и частично — по заочной и очно-заочной. Зачисление

на «внебюджет» завершится 1 октября.

Можно сравнить нынешний год с прошлым по количеству принятых?

В последние годы каждый набор у нас рекордный, в этом году мы набрали около 5 тысяч студентов по всем формам обучения, это больше, чем в прошлом году примерно на 600 человек.

Особый интерес у севастопольцев вызывает недавно открытый медицинский факультет.

На специальность «лечебное дело», на места, финансируемые из средств

бюджета города, приняли 50 студентов, еще 76 человек будут учиться «за счет

средств физических и юридических лиц».

Кроме того, на бюджетное направление «медицинская биофизика» поступили 22 студента, а также на «медицинскую кибернетику» – 21, из них два места по договорам.

Понятие «проходного балла» еще актуально?

Могу лишь сказать, что, по сравнению с прошлыми годами, он вырос, но больше за счет того, что у выпускников Севастополя в этом году была возможность сдавать вступительные экзамены, которые СевГУ проводил самостоятельно. Ребята выбирали для сдачи те предметы ЕГЭ, которые были ими сданы не очень успешно, просто хотели повысить баллы, и многим это действительно удалось.

Каково соотношение поступивших на бакалавриат и в магистратуру?

Основная масса поступает на бакалавриат и на специалитет. Еще и потому, что там почти в три раза больше бюджетных мест, чем в магистратуре. На бакалавриате их было в этом году 1854, на

магистратуре — 538.

Многие ли бакалавры решают продолжить учебу в магистратуре?

Магистратура однозначно требуется тем, кто планирует связать свою жизнь с

госслужбой и тем, кто хочет заниматься наукой.

Больше поступали в этом году местные или приезжие?

Из-за специфической нынешней ситуации основная масса поступивших

—севастопольцы, но также зачислены представители других регионов РФ.

Заявления подали представители 85 регионов, среди поступивших – жители ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей.

Иностранцы среди поступивших есть?

Их значительное количество. Самым популярным направлением подготовки среди иностранцев стали педагогические двупрофильные специальности, туда в этом году зачислили более 300 иностранцев.

Двупрофильные – это когда студент выбирает смежные профили подготовки:

обществознание и история, математика и физика... То есть, по окончании, они

могут преподавать оба предмета.

География принятых иностранцев в этом году не очень широка: есть граждане Туркменистана, Сирии, Белоруссии, Египта, Украины.