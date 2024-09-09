У «Единой России» будет 20 депутатов

По предварительным результатам выборов в заксобрание Севастополя III созыва по партийным спискам заходят 12 кандидатов от «Единой России» и все восемь их мажоритарщиков.

По данным Севастопольской избирательной городской комиссии, партия «Единая Россия» побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 71,62% голосов. Ей достанется 12 партийных мест. Следом идут «Новые люди». Их результат в 6,98% дает им двух членов городского парламента. У ЛДПР — 6,87% и КПРФ — 5,79% – партии в городском парламенте получат по одному депутату. «Справедливая Россия – «Патриоты – За правду» с 4,13% голосов и «Коммунисты России» — с 3,44% голосов мандаты не получают, поскольку не преодолели 5% барьер.

На всех восьми одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия», что в итоге дает этой партии 20 мест. Всего в Законодательном собрании Севастополя 24 депутата.

По словам председателя Севастопольской избирательной комиссии Нины Фаустовой, явка на выборах составила 53,96%. В список избирателей на окончание голосования было включено 349 738 избирателей.

Официальные результаты Севгоризбирком должен обнародовать до 16 сентября.