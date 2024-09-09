Стартовал проект «Христианские храмы Тавриды»

Русское географическое общество (РГО) приступило к установке памятных знаков на местах разрушенных средневековых православных храмов. Первую табличку установили в курортной Массандре под Ялтой на месте бывшего храма XII века, сообщил ТАСС руководитель Крымского регионального отделения РГО Геннадий Самохин.

«В Крыму, особенно в горах, предгорье археологи находили разрушенных еще в древние века христианских храмов: где-то часть стены уцелела, где-то фундамент, но они никак как не обозначены. Туристы думают, что это просто камни. Вместе с Симферопольской и Крымской епархией, митрополитом Тихоном, мы решили эту ситуацию исправить и устанавливать памятные таблички. Назвали этот проект «Христианские храмы Тавриды», заниматься установкой на общественных началах будут волонтеры» — отметил Г.Самохин.

Первая табличка была установлена при участии РГО и епархии в поселке Массандра под Ялтой на месте, где в 1960-е годы был обнаружен одноапсидный храм, который археологи относят к XII веку. Он входил в состав монастырского комплекса и был разрушен в XV веке после захвата Крыма Османской империей.

По словам Г.Самохина, сейчас РГО локализованы данные о 60 разрушенных в разное время христианских храмах.

Составят карту

В институте археологии Крыма РАН сообщили, что научными сотрудниками начато составление археологической карты средневековых церквей южного берега полуострова.

«В средние века была традиция возводить храмы на горных перевалах, у родников, которые считались святыми в представлении населения. Это, как правило, были небольшие храмы. Они находятся высоко в горах, поэтому это очень сложная и кропотливая работа для ученого составить такую карту», — сообщила замдиректора института по научной работе Эльзара Хайрединова.

По словам директора института Вадима Майко, изучение христианских древностей является одной из тем, которой институт занимается постоянно. В настоящее время сотрудником института и специалистом по этой теме Натальей Туровой выявлено 160 таких храмов в горной части южнобережья Крыма.