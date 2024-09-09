Среди избирателей преобладали люди пожилые

На избирательном участке №129 ул.Коммунистической, 15, выборы прошли гладко, в традициях района, с преобладанием возрастного населения. Об этом «Севастопольской газете» рассказала председатель УИК Ирина Спицына.

По ее словам, избирательный участок открыли 28 августа: работа началась с досрочного голосования граждан на участке и на выезде. В последнем случае члены избирательной комиссии ходили к избирателям домой. Досрочно голосовали люди, не имеющие возможности проголосовать в основные дни.

— Мы не спрашивали причину, которая побудила человека голосовать досрочно. Предполагалась, что это может быть командировка или что-то еще. Причиной могло также стать состояние здоровья, уход за больным, просто отсутствие времени в основные дни голосования. Никаких справок мы не требовали, — рассказала И.Спицына.

Условием досрочного голосования было желание избирателя и его нахождение в границах данного участка. Поскольку каждый избиратель получает два бюллетеня для голосования по округу и по партийным спискам, то, в случае, если человек покидал границы округа, ему выдавался только один бюллетень.

Эксцессов не было

Учитывая специфику участка, все прошло традиционно. При этом И.Спицына отметила, что избиратели шли довольно неравномерно.

— Много их было в пятницу. Люди старались проголосовать в первый день 6 сентября, возможно, чтобы быть более свободными в выходные.

В основные дни люди приходили «волнами». Иногда было ощущение, что избирательная активность возрастала после того, как подъезжал очередной троллейбус или автобус, — предположила председатель УИК.

В последний час, перед закрытием активность обычно тоже несколько повышается. Подходят те, кто привык оставлять голосование на самый последний момент.

Молодежи было немного

Большая часть голосовавших по данному участку — люди пожилые.

— Возможно, все дело в их воспитании и чувстве ответственности, заложенном ранее, они действительно считают голосование своим долгом, — считает председатель комиссии.

На их фоне молодежи было не очень много. Зато пожилые добирались, как могли, в том числе передвигаясь с помощью палочек.

— Были люди откровенно больные, их мы уговаривали проголосовать на дому, но они отказывались и приходили сами, — отметила И.Спицына.

Она также сказала, что никаких курьезных ситуаций не случилось, разве что некоторые избиратели приходили со своими домашними питомцами: собаками или кошками.

Считать будут еще три дня

За полторы недели работы члены комиссии ощутимо устали. Последний этап — закрытие участков в 20.00, подсчет голосов на КОИБах, вскрытие сейф-пакетов, подсчет всех данных, сверки списков. Нужно сложить, опечатать, передать в территориальную комиссию все документы. Но даже это еще не все.

— Трое членов комиссии останутся работать еще три дня. Мы не будем работать на участке, но будем присутствовать при сдаче документов, при сдаче отчетности и подписании протоколов, — объяснила председатель.