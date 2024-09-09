Севастопольские скалолазы привезли «золото» и «бронзу» с Кубка России

В воскресенье, 8 сентября, в окрестностях Владикавказа прошел заключительный 5 этап Кубка России по альпинизму в скальном классе, сообщается в соцсети секции альпинизма Севастополя. Наш город представили три команды, из которых две женские.

Все наши альпинисты-скалолазы занимаются в спортивной школе № 7 и входят в состав спортивной сборной команды города Севастополя по альпинизму.

Как сообщается, соревнования проходили в сложных погодных условиях, в горах было холодно, дождливо и ветрено, что, впрочем, не помешало севастопольцам показать победные результаты.

Все три севастопольские команды – в числе призеров: Павел Левин и Константин Комаров победили в мужских соревнованиях и при этом существенно опередили остальных участников. Они стали единственными, кто прошел в этот день сразу 4 сложных маршрута.

Елена Левина и Мария Звягина также завоевали «золото», пройдя три маршрута. Они вообще показали лучший результат среди всех команд-участников, включая мужские.

Третье место – у наших Юлии Цокало и Дарьи Усковой, им удалось пройти два сложных маршрута и при этом уложиться в контрольное время.