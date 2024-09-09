Предприниматели, не ведитесь на уловки мошенников

Ненужный сертификат

Вот одна из схем. Предпринимателю звонит представитель некой крупной компании с предложением заключить договор на очень солидный заказ. Чаще всего это размещение в гостинице или услуги по питанию работников на длительный срок — один-два года. Но в процессе переговоров выясняется, что заключить договор пока не возможно, так как у предпринимателя не хватает всего одного документа — сертификата РПО. Иногда его называют «Сертификат деловой репутации» или как-то иначе.

Предприниматель начинает искать в интернете информацию, где и кто может срочно оформить такой сертификат. Выходит на некий «орган» сертификации или посредников, оплачивает услугу (около 40 тысяч рублей) и получает сертификат. После чего «потенциальный заказчик» перестает выходить на связь.

Суть в том, что такие сертификаты звонящие придумывают сами. Орган добровольной сертификации может придумать и выпускать любой сертификат с любым названием. То есть, ваши деньги уйдут этому органу, выпускающему этот уникальный сертификат. Наверняка, именно его сотрудники и звонят предпринимателям, но юридически связь доказать практически невозможно.

Страшная проверка

С сентября 2024 года мошенники действуют по новой, более наглой схеме. От имени надзорного (контролирующего) органа звонят самозанятым и индивидуальным предпринимателям в сфере пошива одежды, парикмахерского дела и других услуг и пугают проверкой антитеррористической защищенности объектов, пожарной безопасности и т.п. Объясняют, что нужен некий обязательный сертификат, без которого проверку не пройти. Иначе — крупный штраф, а возможно и приостановка деятельности. И вновь предприниматель ищет, где заказать сертификат, и связывается с органом его выдающим.

В отличие от первой схемы, орган сертификации в этот раз посылает курьера, которому предприниматель должен передать наличные за оформление сертификата без каких-либо документов, подтверждающих оплату услуг. После этого мошенники потерпевшего предпринимателя уже не тревожат.

Не доверяйте, а проверяйте!

Помните, что контрольные (надзорные) органы не имеют полномочий звонить, а тем более угрожать предпринимателям проверкой. Плановые проверки можно отследить на официальном сайте Единого реестра плановых проверок. Перечень формируют и публикуют в декабре текущего года на следующий год.

При внеплановых проверках контрольные (надзорные) органы присылают уведомление.

Предостережение можно отследить на сайте «Госуслуг», также предостережения высылают по почте. При любом виде проверки (в том числе профилактическом визите) от любого контрольного (надзорного) органа приходит уведомление и никогда об этом не сообщают по телефону. Также, по телефону никогда не сообщают об обязательном наличии у предприятий каких-либо добровольных сертификатов.

Предпринимателей призывают быть бдительными, не спешить оплачивать оформление сомнительных сертификатов, а также не пугаться звонков угрозами по осуществлению государственного и муниципального контроля.

В любой сомнительной ситуации лучше всего проконсультироваться с экспертами: Сертификационный центр №1 в Севастополе уберег десятки предпринимателей от мошенников и готов продолжать помогать им.